Госдума рассмотрит законопроект о выплате россиянам 13-й пенсии

Сегодня в Госдуму внесут законопроект о выплате россиянам дополнительной пенсии по старости. Документ на рассмотрение депутатам предложат члены фракции «Справедливая Россия – За правду», передает ТАСС со ссылкой на копию законопроекта.

Документ предлагает внести изменения в закон «О страховых пенсиях». Как следует из пояснительной записки, каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре будет получать дополнительную страховую пенсию по старости – так называемую 13-ю пенсию.

Внести изменения необходимо, так как «пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат», подчеркнул лидер фракции Сергей Миронов. Сроки рассмотрения документа, по его словам, также неслучайны.

«Люди перед праздниками начинают активнее брать в долг. Охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам. Доходы у них небольшие, но люди преклонного возраста по понятным причинам все равно считаются привлекательными заемщиками. Получив новую выплату, многие пенсионеры смогут отказаться от опасных кредитов», – убежден Миронов.

Напомним, о планах ввести для россиян 13-ю пенсию впервые стало известно в конце июля. Тогда тоже подчеркивалось, что направлять средства предлагается ежегодно в декабре к новогодним праздникам.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нужно активнее бороться с практикой беспорядочной выдачи кредитов пожилым гражданам, отчего те попадают в кабалу и превращаются в вечных должников.