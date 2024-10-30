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Общество 30 октября 2024 16:54

Власти РТ подготовили постановление о создании нового индустриального парка в Казани

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Власти РТ подготовили постановление о создании нового индустриального парка в Казани
Фото: © пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В Казани планируют создать новый индустриальный парк, который будет называться «Северные ворота». Соответствующий проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, парк хотят сделать «в целях развития объектов промышленной инфраструктуры Республики Татарстан». Ранее с предложением о создании индустриального парка «Северные ворота» выступало Минэкономики РТ.

В качестве управляющей компании создаваемого парка определили акционерное общество «Северные ворота». Контроль за исполнением постановления возложили на Минэкономики РТ.

Уточняется, что данное постановление разработали в рамках исполнения поручения Раиса РТ Рустама Минниханова и в целях реализации проекта по созданию индустриального парка «Северные ворота» в Казани.

#индустриальный парк #Казань
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