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Правительство РТ утвердило пятилетний план мероприятий по профилактике сибирской язвы
Кабинет Министров Татарстана утвердил Комплексный план мероприятий по профилактике сибирской язвы на территории республики на 2024–2028 годы. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
«Контроль за исполнением распоряжения возложить на Управление по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата Кабинета Министров РТ», – говорится в тексте документа.
В план включены 42 профилактических мероприятия в благополучный период. Они включают установление санитарно-защитных зон сибиреязвенных захоронений, учет неблагополучных по сибирской язве зон и угрожаемых территорий, обеспечение транспортом и оборудованием для перевозки трупов животных к месту утилизации, вакцинацию животных, учет сельхозживотных в частном секторе, контроль реализации животноводческой продукции, проведение тренировочных учений и др.
Кроме того, указаны 27 мероприятий по локализации и ликвидации очагов сибирской язвы среди людей и животных. Речь идет о проведении лечебных и диагностических санитарно-ветеринарных мероприятиях, введении ограничений по ввозу и вывозу животных и продукции, дезинфекции мест содержания больных животных, подворных обходах для выявления больных животных и людей и др.
Ранее руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что в Татарстане числится 1 045 скотомогильников, из которых место расположения 257 неизвестно, о чем сообщал «Татар-информ».
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