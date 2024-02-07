Правительство РТ утвердило пятилетний план мероприятий по профилактике сибирской язвы

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Кабинет Министров Татарстана утвердил Комплексный план мероприятий по профилактике сибирской язвы на территории республики на 2024–2028 годы. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Контроль за исполнением распоряжения возложить на Управление по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата Кабинета Министров РТ», – говорится в тексте документа.

В план включены 42 профилактических мероприятия в благополучный период. Они включают установление санитарно-защитных зон сибиреязвенных захоронений, учет неблагополучных по сибирской язве зон и угрожаемых территорий, обеспечение транспортом и оборудованием для перевозки трупов животных к месту утилизации, вакцинацию животных, учет сельхозживотных в частном секторе, контроль реализации животноводческой продукции, проведение тренировочных учений и др.

Кроме того, указаны 27 мероприятий по локализации и ликвидации очагов сибирской язвы среди людей и животных. Речь идет о проведении лечебных и диагностических санитарно-ветеринарных мероприятиях, введении ограничений по ввозу и вывозу животных и продукции, дезинфекции мест содержания больных животных, подворных обходах для выявления больных животных и людей и др.

Ранее руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что в Татарстане числится 1 045 скотомогильников, из которых место расположения 257 неизвестно, о чем сообщал «Татар-информ».