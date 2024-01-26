В Татарстане неизвестно местонахождение 257 скотомогильников

В Татарстане числится 1045 скотомогильников, из которых место расположения 257 неизвестно. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на заседании коллегии ГУВ Кабинета Министров РТ и Управления Россельхознадзора по РТ.

«Не секрет, что в республике есть риски и для сибирской язвы. Сотрудниками управления совместно с ветеринарной службой один раз в два года проводится обследование скотомогильников и их санитарно-защитных зон», – сказала докладчик.

Патяшина попросила усилить контроль над содержанием данных объектов и не допускать использование этих территорий для хозяйственной деятельности.