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В Татарстане неизвестно местонахождение 257 скотомогильников
В Татарстане числится 1045 скотомогильников, из которых место расположения 257 неизвестно. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на заседании коллегии ГУВ Кабинета Министров РТ и Управления Россельхознадзора по РТ.
«Не секрет, что в республике есть риски и для сибирской язвы. Сотрудниками управления совместно с ветеринарной службой один раз в два года проводится обследование скотомогильников и их санитарно-защитных зон», – сказала докладчик.
Патяшина попросила усилить контроль над содержанием данных объектов и не допускать использование этих территорий для хозяйственной деятельности.
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