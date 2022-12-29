Правительство РТ утвердило новую величину прожиточного минимума в Татарстане

В 2023 году уровень прожиточного минимума в Татарстане составит 12 219 рублей в расчете на душу населения. Соответствующее постановление подписал сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Утвердить величину прожиточного минимума в Республике Татарстан на 2023 год в расчете на душу населения в размере 12 219 рублей, для трудоспособного населения — 13 319 рублей, пенсионеров — 10 508 рублей, детей — 11 852 рубля», — отмечается в документе.

Напомним, что по федеральному закону, подписанному Президентом РФ Владимиром Путиным, прожиточный минимум по стране составит 14 375 рублей в 2023 году.