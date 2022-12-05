Путин установил размер прожиточного минимума в России на 2023 год

В 2023 году уровень прожиточного минимума в России составит 14 375 рублей — на 456 рублей больше, чем в этом году. Чтобы повысить его исходя из прогнозируемой границы бедности, Президент России Владимир Путин подписал документ, которым приостановил действие норм закона о ПМ.

«Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии <...>, на 2023 и 2024 годы устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый период и на плановый период», — говорится в законе.

Уточняется, что нормы закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» приостановлены до 1 января 2024 года.