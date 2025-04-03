Правительство РТ обсудит, как в республике реализуется программа энергоэффективности

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правительство Татарстана обсудит, как в республике реализовывается республиканская программа по энергоресурсоэффективности. Заседание состоится на форуме «ЭНЕРГОПРОМ», который стартовал накануне.

Планируется, что заседание проведет премьер-министр РТ Алексей Песошин. С докладом о развитии энергетики и энергоэффективности готовится выступить глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко.

Ожидаются выступления гендиректора «Сетевой компании» Ильшата Фардиева, заместителя гендиректора «Аммония» Александра Осипова и гендиректора КМПО Дамира Каримуллина.

Накануне, 2 апреля, в Казани открылся Татарстанский международный энергетический форум «ЭНЕРГОПРОМ», который в этом году поддерживают Минэнерго и Минпромторг России. Он продлится еще два дня – 3 и 4 апреля на площадке «Казань ЭКСПО».