Для стабилизации цен на хлеб Минсельхоз России выделит субсидии производителям
Для поддержки хлебопеков Минсельхоз России выделит субсидии на компенсацию производственных затрат. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании коллегии Минсельхозпрода Татарстана.
Докладчик отметила, что в настоящее время наблюдается тенденция к росту потребительских цен на хлеб.
«Чтобы поддержать наших хлебопеков и создать определенный уровень комфорта в их деятельности, но при этом стабилизировать цены на хлеб, мы повторим меры прошлого года и будем выделять субсидии на килограмм хлеба. В прошлом году мы платили 2 рубля, в этом году — 2,5 рубля», — рассказала Лут.
Она добавила, что соответствующее постановление почти готово. «Надеюсь, что до конца марта доведем субсидии до регионов и их уже получат хлебопеки», — подчеркнула первый заместитель министра сельского хозяйства России.