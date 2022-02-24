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Сельское хозяйство
24 февраля 2022  13:46
Надежда Гордеева

Для стабилизации цен на хлеб Минсельхоз России выделит субсидии производителям

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Для поддержки хлебопеков Минсельхоз России выделит субсидии на компенсацию производственных затрат. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании коллегии Минсельхозпрода Татарстана.

Докладчик отметила, что в настоящее время наблюдается тенденция к росту потребительских цен на хлеб.

«Чтобы поддержать наших хлебопеков и создать определенный уровень комфорта в их деятельности, но при этом стабилизировать цены на хлеб, мы повторим меры прошлого года и будем выделять субсидии на килограмм хлеба. В прошлом году мы платили 2 рубля, в этом году — 2,5 рубля», — рассказала Лут.

Она добавила, что соответствующее постановление почти готово. «Надеюсь, что до конца марта доведем субсидии до регионов и их уже получат хлебопеки», — подчеркнула первый заместитель министра сельского хозяйства России.

#минсельхоз рф #цены на хлеб #субсидии
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