Дизельное топливо и бензин в Татарстане опять поднялись в цене

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 4 по 11 сентября в Татарстане вновь подорожали дизельное топливо и бензин всех марок. Об этом свидетельствует статистика, которую опубликовал Татарстанстат.

При этом дизельное топливо выросло в цене сильнее всего — на 1,78% (или на один рубль и три копейки), до 58,77 рубля за литр.

На 0,75% (37 копеек) стал дороже бензин АИ-92 — до 49,51 рубля за литр, на 0,69% (45 копеек) — бензин АИ-98 и выше — до 65,13 рубля за литр.

Меньше всего изменилась цена бензина АИ-95. За неделю цена на него увеличилась всего на 0,47% (25 копеек) — до 53,63 рубля за литр.

Цены на топливо в России опять начали расти в июле. При этом 12 сентября один из нефтетрейдеров с юга страны рассказал агентству Reuters, что в Краснодарском крае, Республике Адыгея и Астрахани нет в продаже бензина марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива.

Вместе с тем в тот же день министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил Первому каналу на полях Восточного экономического форума, что ситуация с поставками топлива аграриям значительно улучшилась и не должна сказаться на уборке урожая.

В свою очередь тогда же Президент России Владимир Путин заверил, что Правительство страны занимается ситуацией с ценами на топливо и уже договорилось с производителями, как именно надлежит действовать.