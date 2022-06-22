Правительство России снизило ставку по льготной ипотеке до 7%

Процентная ставка по льготной ипотеке в России снижена с 9% годовых до 7%, срок действия и условия получения займа не изменились. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале кабинета.

«Подписано постановление Правительства по еще одному решению Президента. Это снижение ставки по льготной ипотеке с 9 до 7 процентов. При этом размер субсидирования кредитов останется на прежнем уровне», — сказал глава кабинета на совещании с вице-премьерами.

Мишустин напомнил, что сейчас максимальная сумма займа составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей — для других регионов России.

«Граждане, которые хотят улучшить жилищные условия, смогут получить такой заем до конца 2022 года. Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей», — подчеркнул он.

Ранее российский лидер Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ, посвященном вопросам ЖКХ, поставил задачу максимально быстро снизить ставку по льготному ипотечному кредитованию.