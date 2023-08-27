Правительство России определило условия господдержки технопарков

IT-парка имени Башира Рамеева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России определены условия оказания господдержки технопаркам, работающим в сфере высоких технологий. Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Главным условием предоставления поддержки названо «практическое внедрение компаниями-резидентами научно-технических и инновационных разработок в производство промышленной продукции, а также выведение на рынок новых продуктов, технологий и услуг».

Получившие господдержку технопарки могут рассчитывать на частичное возмещение затрат по созданию, модернизации или реконструкции объектов инфраструктуры. Его объем рассчитывается исходя из уплаченных резидентами парков налогов и таможенных пошлин.

Документ, который пока еще не опубликован, необходим для реализации новых норм закона «О промышленной политике в Российской Федерации». Новая редакция федерального закона была принята Государственной Думой по инициативе Правительства в июне 2023 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане продлили налоговые льготы для резидентов технопарков.