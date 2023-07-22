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В Татарстане продлили налоговые льготы для резидентов технопарков
В Татарстане на год продлено действие некоторых налоговых льгот для резидентов технопарков в сфере высоких технологий. Речь идет о налоговых ставках для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Соответствующий закон подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
Закон вступит в силу 1 января 2024 года, когда, как предполагалось ранее, перестанут действовать льготы для двух категорий резидентов технопарков — при условии, что за налоговый период не менее 90% дохода составили средства от разработки компьютерного ПО, консультаций в данной области, деятельности в области информационных технологий и сопутствующих услуг.
Таким образом, ставка в 5% сохранится для тех компаний, которые выбрали в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, а 1% — для тех, кто определил в качестве объекта налогообложения статью «Доход».
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