Правительство России окажет дополнительную поддержку системе ОМС в регионах

Система ОМС регионов получит дополнительную финансовую помощь от Правительства России. Данный вопрос сейчас согласовывается с Минфином, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства, сообщает РИА Новости.

«Вчера на координационном совете мы обсудили и приняли решение о дополнительной поддержке системы обязательного медицинского страхования (ОМС) регионов, цифра сейчас согласовывается с Министерством финансов», — доложила Голикова.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что республиканский фонд ОМС в Татарстане запланировал выделить отдельные средства на углубленную диспансеризацию лиц, перенесших коронавирусную инфекцию.