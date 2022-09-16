Правительство России направило на поддержку воздушного движения еще 15 млрд рублей

На поддержку системы организации воздушного движения власти России дополнительно выделили еще 15 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства страны.

«Деньги поступят в Государственную корпорацию по организации воздушного движения, которая обеспечивает безопасность и регулярность полетов гражданской авиации в России. Средства будут направлены на аэронавигационное обслуживание не менее 1 млн полетов», — сказано в сообщении пресс-службы кабинета.

При этом отмечается, что до конца 2022 года для реализации этих целей при необходимости будет выделено дополнительное финансирование.

Ранее на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что авиакомпания собирается закупить более 300 самолетов отечественного производства, что потребует значительных затрат. Еще в марте во время совещания по развитию авиаотрасли российский лидер отметил, что объем воздушных перевозок внутри страны к концу года должен составить не менее 100 млн человек.