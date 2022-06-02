Правительство РФ выделит на докапитализацию авиакомпаний 17 млрд рублей
Правительство России выделит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 17 млрд рублей на докапитализацию ряда авиакомпаний. На эти деньги будут выкуплены облигации перевозчиков S7, «Уральские авиалинии» и «Аврора».
Соответствующее постановление уже подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.
На приобретение облигаций S7 предусмотрено более 13,7 млрд руб., "Уральских авиалиний" - чуть менее 3 млрд руб., "Авроры" - около 366 млн руб. соответственно.
Отмечается, что подписанный документ - часть комплекса мер правительства по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних санкций.
Ранее сообщалось, что Правительство утвердило правила выделения субсидий грузовым авиакомпаниям, пострадавшим от западных санкций.