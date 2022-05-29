Кабмин утвердил правила субсидирования российских грузовых авиакомпаний

В России утверждены правила выделения субсидий грузовым авиакомпаниям, пострадавшим от западных санкций. Соответствующее постановление Правительства появилось на официальном портале правовой информации.

Ранее грузовые авиакомпании не получали отдельных субсидий. Однако с ужесточением санкций Правительство решило направить на возмещение их расходов 2,9 млрд рублей. В Кабмине полагают, что выделенные средства позволят таким компаниям «переориентировать парк грузовых самолетов на перевозки в интересах российских заказчиков», проводить ремонт машин, страховать их и продолжить работать в новых условиях.

Из правил следует, что размер субсидии будет зависеть от прогнозного значения грузооборота в апреле-октябре 2022 год. В то же время ставка по возмещению расходов по операционной деятельности будет чуть более 20 рублей за один тонно-километр. Если выделенных средств окажется недостаточно для покрытия расходов компаний, предусмотрен понижающий коэффициент.

«Результатом предоставления субсидии является обеспечение российскими авиакомпаниями грузооборота в размере не менее 136 млн тонно-километров за апрель-октябрь 2022 года», — сообщается в документе.

Напомним, что ужесточение западных санкций последовало после признания Россией независимости ДНР и ЛНР и начала специальной военной операции по защите Донбасса, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным.