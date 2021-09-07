Правительство РФ выделит 1,46 млрд рублей Росприроднадзору в 2021 году

Правительство России в этом году выделит более 1,46 млрд рублей из резервного фонда Росприроднадзору. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом 102 млн рублей предполагается потратить на обновление парка автотранспортных средств территориальных органов Росприроднадзора. На обновление материально-технической базы подведомственных учреждений будет направлено свыше 646,69 млн рублей.

Кроме того, почти 714,88 млн рублей должны быть потрачены на увеличение финансового обеспечения выполнения государственного задания подведомственными учреждениями Росприроднадзора.

Из распоряжения следует, что Росприроднадзор должен отчитаться об использовании бюджетных средств перед Правительством РФ до 1 февраля 2022 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани и ряде других крупных российских городов откроются ПЦР-центры. Всего на дополнительные мероприятия по предотвращению рисков распространения коронавируса и других опасных инфекций Правительство страны выделит 2 млрд рублей.