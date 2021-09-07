В Казани и ряде других крупных российских городов откроются ПЦР-центры

ПЦР-центры для проведения тестов на новую коронавирусную инфекцию будут созданы в Казани и других крупных городах России. На реализацию проекта будет выделено 223 млн рублей, сообщается на сайте Кабмина РФ.

Помимо столицы Республики Татарстан, новые пункты для сдачи ПЦР-тестов откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске и Самаре.

Всего на дополнительные мероприятия по предотвращению рисков распространения Covid-19 и других опасных инфекций будет выделено 2 млрд рублей, следует из распоряжения, подписанного Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Все мероприятия будут финансироваться из резервного фонда Правительства России.

3 сентября на заседании Правительства он отметил, что такие шаги необходимы для создания надежного «санитарного щита» и защиты граждан от распространения тяжелых вирусных заболеваний.

«Финансирование также поступит на создание комплекса из четырех лабораторий, предназначенных для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов», – говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию дал поручение принять дополнительные меры для борьбы с распространением опасных инфекций.