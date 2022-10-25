Правительство РФ выделило средства на закупку обмундирования для мобилизованных

Правительство России оперативно выделило средства на закупку необходимого обмундирования для участников специальной военной операции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.

По его словам, предусмотрены дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования. «Контрактация идет полным ходом. Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении», – цитирует Мишустина РИА Новости.

Напомним, ранее власти Татарстана заявили, что обязуются обеспечить всех мобилизованных необходимым обмундированием. Работа ведется по расширенному списку вещей, который включает в себя оборудование, экипировку, белье, форму, вещмешок, технику, которая необходима для обеспечения деятельности на территории. Информацию о необходимых вещах направляют компаниям-производителям.