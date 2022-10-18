Фазлеева: Мы обязуемся обеспечить мобилизуемых Татарстана необходимым обмундированием

Татарстанских мобилизованных обеспечат всем необходимым обмундированием, заявила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на брифинге в Кабмине РТ. По ее словам, сейчас у властей республики в работе находится расширенный список вещей, который включает в себя оборудование, экипировку, белье, форму, вещмешок, технику, которая необходима для обеспечения деятельности на территории. Информацию о необходимых вещах направляют компаниям-производителям.

«Мы обязуемся, что они будут обеспечены всем, что нужно, и обеспечиваются уже сейчас. Позиций, которые мы отрабатываем, много, не одна», – сказала Фазлеева.

Информация, которая поступает от граждан в социальных сетях или в штаб, оперативно направляется в Минтруд, Минмол по разным источникам, в том числе по горячим линиям. «Мы в обязательном, неукоснительном порядке каждое обращение отрабатываем», – подчеркнула вице-премьер.

Изучение заявок на имущество и оборудование для мобилизованных подтвердил и начальник отдела патриотического воспитания и спорта ДОСААФ Татарстана Вадим Чиж. Кроме того, по его словам, постоянно изучается рынок поставщиков, проводится анализ цен на заявленное имущество, оформляются договоры на поставку всего необходимого в короткие сроки. Проводится также работа по доставке грузов к местам расположения мобилизационных подразделений.

«В настоящее время для мобилизованных подразделений республика закупила большое количество имущества: это спальные мешки, коврики, кулеры, портативные радиостанции, хозяйственные товары и другие предметы первой необходимости», – продолжил Чиж.

Более того, ДОСААФ поддерживает связь с командами мобилизационных подразделений, чтобы оперативно реагировать на заявки, рассказал спикер.

Напомним, частичную мобилизацию в стране президент Владимир Путин объявил 21 сентября.