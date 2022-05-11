Правительство РФ утвердило список иностранных компаний, подпадающих под ответные санкции

Правительство России своим постановлением утвердило перечень иностранных юридических лиц, в отношении которых вводятся ответные экономические меры. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В список включена 31 компания из Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Румынии, Сингапура, Словакии, США, Франции, Чехии и Швейцарии.

В основном это бывшие дочерние организации российской корпорации «Газпром», за исключением польской фирмы Europol Gaz S.A. Последняя представляет собой совместное предприятие «Газпрома» с польской PGNiG, являющееся оператором польской части газопровода Ямал — Европа.

Постановление запрещает заключать с этими компаниями сделки, «совершаемые в пользу лиц, оказавшихся под санкциями» и «предусматривающие заход в порты <…> судов, принадлежащих и (или) зафрахтованных лицами, находящимися под санкциями, в их интересах или по их поручению», а также «предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами с участием и (или) в пользу лиц, оказавшихся под санкциями».

При этом Министерство финансов РФ назначено ответственным органом по направлению предложений о внесении изменений в утвержденный перечень и о предоставлении временных разрешений на проведение отдельных операций с лицами, находящимися под санкциями.

Список был составлен во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина, подписавшего ранее указ об ответных экономических мерах на антироссийские санкции. Документ вступает в силу сегодня, в день его официального опубликования.

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого страны Запада начали ужесточать санкции против России. Многие иностранные фирмы приостановили деятельность на территории страны или вовсе ушли из нее.