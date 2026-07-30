Правительство РФ утвердило порядок поставок топлива для сельхозпроизводителей

Правительство подписало постановление, направленное на обеспечение аграриев моторным топливом в необходимых объемах. Документ утверждает временный порядок, который будет действовать до 1 ноября при заключении соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными властями и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизеля для нужд сельхозпроизводителей, сообщается в постановлении.

Соглашения позволят обеспечить предприятия АПК регулярными поставками топлива, что особенно важно в период сезонных полевых работ.

Ранее стало известно, что Правительство России вновь ввело временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива. Эмбарго будет действовать вплоть до 31 января следующего, 2027 года, но с определенными исключениями.