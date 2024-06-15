Правительство РФ утвердило Концепцию государственной языковой политики

Полилингвальный комплекс «Адымнар»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правительство России утвердило Концепцию государственной языковой политики страны. Об этом сообщает пресс-служба подготовившего документ Министерства просвещения РФ.

Концепция была разработана ведомством по поручению Президента России Владимира Путина. Она призвана «подчеркнуть особый статус русского языка как государственного языка страны, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей, а также зафиксировать механизмы по защите и развитию русского языка и языков народов Российской Федерации».

«В документе отражены основные направления и меры поддержки по сохранению, защите и развитию языкового многообразия России», — прокомментировал это событие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Документ отражает особую миссию русского языка как государственного — быть связующим элементом при сохранении культурного многообразия нашей страны и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей», — заметил в свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов.

По словам руководителя ведомства, в концепции определены меры по защите более 155 языков, на которых сейчас говорят в России. Отныне поддержка национальных языков закреплена в документе «как отдельное направление».

В концепции также упомянуто создание условий для изучения русского языка иностранными гражданами и их несовершеннолетними детьми, что позволит облегчить языковую адаптацию иностранцев, а также обеспечение прав и защиты интересов соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение русскому языку и языкам народов РФ.

Минпросвещения России вместе с заинтересованными федеральными органами власти должно теперь разработать план мероприятий по реализации концепции.