Правительство РФ уточнило правила назначения пособия на детей для семей мобилизованных

Правительство России уточнило правила назначения единого пособия на детей для семей призванных из запаса граждан. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета.

Из документа следует, что доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости семьи в ходе принятия решения о назначении единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Единое пособие станут выплачивать в России начиная с 1 января 2023 года. Оно объединит ряд уже действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей.

Назначать выплату будут семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека (с применением комплексной оценки нуждаемости). Получать пособие смогут беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов заверил, что каждой просьбе, поступившей от семей мобилизованных, в Татарстане будет уделено особое внимание.