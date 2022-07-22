Правительство РФ расширило перечень недружественных иностранных государств

Правительство РФ напрямую включило в список недружественных России стран Грецию, Данию, Словакию, Словению и Хорватию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабинета.

«Правительство актуализировало перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», — отмечается в сообщении.

Теперь Словения и Хорватия не смогут нанимать местных сотрудников в дипломатические миссии на территории РФ. Для Греции, Дании и Словакии набор ограничен 34, 20 и 16 работниками соответственно.

Еще в начале марта Правительство утвердило перечень государств и территорий, которые признаны совершающими недружественные действия в отношении РФ. Тогда в него был включен Европейский Союз, в который входят Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия.

Кроме того, недружественными странами признаны Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Соединенные Штаты, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Отношения России с большинством стран Запада резко ухудшились после начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.