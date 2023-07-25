Мишустин продлил срок восстановления Крымского моста до конца года

Фото: телеграм-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

Правительство России продлило сроки восстановления Крымского моста. Строительные работы планируется завершить до 31 декабря текущего года, следует из распоряжения, подписанного Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«В пункте 2 распоряжения Правительства РФ от 13 октября 2022 г. № 2999-р слова „1 июля 2023 г.“ заменить словами „31 декабря 2023 г.“», — сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Напомним, в ночь на 17 июля ВСУ атаковали Крымский мост двумя беспилотниками. Погибли два человека – супружеская пара, а их несовершеннолетняя дочь была тяжело ранена.Также была повреждена автомобильная часть конструкции.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что одно пролетное строение в направлении Тамани было разрушено полностью и восстановлению не подлежит. Оказался поврежден и один из железнодорожных путей. По его словам, на восстановительные работы потребуется более чем миллиард рублей.

В последние дни движение по мосту постоянно приостанавливается из-за перегрузки транспортными средствами. Так, по информации Минтранса, интенсивность движения по нему 24 июля приблизилась к средним показателям лета. За прошлые сутки в обе стороны проехало 8 тыс. 935 автомобилей.