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Общество
28 марта 2022  15:25

Правительство РФ представит предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума

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Минтруда, Минэкономразвития и Минфин России в ближайшее время представят свои предложения по увеличению минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщает РИА Новости. 

«Свои предложения совместно с Министерством экономического развития и Министерством финансов мы сейчас формируем. В ближайшее время они будут представлены», — сказал Котяков на заседании Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике. 

Повышение МРОТ и ПМ в 2022 году анонсировал Президент России Владимир Путин в ноябре 2021 года.

По данным Минтруда, эта мера затронет 16 млн россиян, которые являются получателями детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии, а также пособий по временной нетрудоспособности.

Кроме того, тогда на совещании, посвященном социальным вопросам, глава государства отметил, что в России необходимо продолжить индексацию пенсий выше уровня инфляции.

 

#минтруда #повышение мрот #прожиточный минимум
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