Правительство РФ поздравило Муратова с получением Нобелевской премии мира

Присуждение Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову — это достойная оценка его таланта, высокого профессионализма, верности убеждениям и человеческих качеств, заявил пресс-секретарь Премьер-министра РФ Борис Беляков, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что Муратов является не только профессионалом своего дела, но и человеком высоких моральных качеств. По словам Белякова, журналист активно занимается благотворительностью и помогает больным детям.

«Это заслуживает уважения. Мы поздравляем его с заслуженной наградой», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев также поздравили главного редактора «Новой газеты».

8 октября Нобелевский комитет удостоил Дмитрия Муратова и американо-филиппинскую журналистку Марию Ресса премии мира за их «серьезные усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».