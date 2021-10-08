Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира в этом году получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Также этой награды была удостоена американо-филиппинская журналистка Мария Ресса, сообщает РИА Новости.

Комитет заявил, что лауреаты были награждены за «серьезные усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Муратов стал третьим в истории гражданином России, удостоенным премии мира — до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый Президент СССР Михаил Горбачев.

В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН.