Правительство РФ подготовит предложения по обновлению авиапарков

Правительство РФ продолжит оказывать поддержку авиастроительной отрасли и обновлению самолетных парков в российских авиакомпаниях. Об этом заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Воронежскую область, сообщает Telegram-канал Правительства.

Подготовить предложения по расширению господдержки и обновлению авиапарков российских перевозчиков поручили Минпромторгу совместно с Минэкономразвития и Минфином.

Кроме того, ведомство совместно с компанией «Ростех» оценит готовность разработчиков к серийному производству импортозамещающих комплектующих изделий для самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100.

Минфин в свою очередь займется финансированием создания и производства авиационной техники нового поколения.

Председатель Правительства отметил, что Россия обладает всеми ресурсами для разработки высокотехнологичных самолетов, которые смогут составить конкуренцию зарубежным моделям и быть востребованными на мировом рынке.

«Необходимо обеспечить создание современных и конкурентоспособных воздушных судов, которые были бы востребованы в России и мире. Все необходимые компетенции для этого у вас есть», — подчеркнул Мишустин.

В июле 2021 года во время открытия Международного авиационно-космического салона Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в сферах авиации, авиастроения и космонавтики.