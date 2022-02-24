Правительство РФ поддержит финансовые рынки и крупные компании России

Правительство РФ заявило о готовности мер по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и иных угроз, говорится в сообщении Кабмина.

В нем отмечается, что Россия располагает достаточными ресурсами для обеспечения устойчивости финансовой системы.

«Сформированы четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний от возможных санкций и иных угроз. В рамках этой работы были проведены имитационные моделирования (стресс-тесты) последствий введения санкций. По итогам были сформированы четкие планы действий. Финансовый рынок и крупнейшие компании полностью готовы к их реализации», – говорится в заявлении.

Минфин России и Банк России продолжат отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности.

«Правительство Российской Федерации будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат», – подчеркивается в информации.

Ранее Банк России сообщил о мерах, которые должны стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. В их числе – интервенции на валютном рынке, расширение ломбардного списка и предоставление дополнительной ликвидности банковскому сектору.