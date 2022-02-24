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Ру Тат
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Экономика
24 февраля 2022  10:20

Банк России объявил об интервенциях на валютном рынке

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Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке решил начать интервенции на валютном рынке, сообщила пресс-служба ЦБ.

Также регулятор намерен расширить ломбардный список и провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

«Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий», – говорится в пресс-релизе.

По данным Московской биржи, курс доллара на 10 часов утра составлял 87 рублей, евро – 98 рублей.

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