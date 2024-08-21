Правительство РФ поддержало идею ГС РТ распространить на уехавших действие КоАП

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Правительство России концептуально поддержало предложенный Государственным Советом Татарстана законопроект, позволяющий дистанционно привлекать к административной ответственности россиян, находящихся за рубежом. Об этом со ссылкой на проект официального отзыва пишет газета «Коммерсантъ».

Госсовет РТ выдвинул соответствующую идею в прошлом, 2023 году. Республиканские парламентарии захотели привлекать релокантов к ответственности по шести административным статьям, связанным с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией российской армии.

Кроме того, Госсовет РТ предложил продлить срок давности привлечения к ответственности по этим статьям до двух лет (сейчас он составляет от трех месяцев до одного года). При этом на данный момент за правонарушения за границей гражданина можно привлечь лишь по статье 20.33 КоАП РФ («Участие в деятельности нежелательной организации»).

В Правительстве России заметили, что принятие разработанной татарстанскими парламентариями новеллы способно повысить «уровень защищенности интересов общества и государства, в том числе путем реализации принципа неотвратимости административной ответственности и обеспечения применения института административной преюдиции по уголовным делам».

По информации издания, в проекте отзыва особо подчеркнуто, что приведенные в законопроекте нормы не исчерпывают перечень административных правонарушений против интересов РФ, которые могут быть совершены за ее пределами. Вместе с тем в Правительстве пока не понимают, как будет организовано производство по делам с участием уехавших россиян (в том числе — как их будут оповещать).

В разговоре с «Ъ» по поводу законопроекта юрист Станислав Селезнев отметил, что суды «давно обошли законодательное ограничение давности привлечения к административной ответственности за публикации в интернете», ссылаясь на длящийся характер правонарушения, хотя для уголовных дел подобный подход запрещен Верховным судом РФ.