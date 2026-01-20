Правительство РФ перевело лесные земли под ОЭЗ «Зеленая долина» в Нижнекамске

Правительство России перевело участок лесного фонда в Татарстане для развития производственной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно информации в документе, речь идет о земельном участке площадью почти 171 га в Нижнекамском лесничестве. Территорию выводят из категории земель лесного фонда и переводят в земли промышленности и иного специального назначения.

Смена статуса позволит использовать участок для строительства промышленных объектов. В пресс-службе администрации Нижнекамского района «Татар-информу» подтвердили информацию, что земельный участок предназначается для создания ОЭЗ «Зеленая долина».

Новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Зеленая долина» для развития кластера биотехнологий будет создана в Татарстане. Она разместится на территории четырех районов Татарстана: Нижнекамского, Азнакаевского, Альметьевского и Заинского.

«Новая зона «Зеленая долина» – это уже 4 новых резидента. Производство удобрений, лекарственных препаратов, неорганических химических веществ, целлюлозы», – сообщила глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина на заседании коллегии по итогам 2025 года.

В июле 2025 года стало известно, что «Татнефть» подала заявку на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) «Зеленая долина-2» рядом с АО «Нижнекамсктехуглерод». Это решение связано с полной заполняемостью недавно созданной ОЭЗ «Зеленая долина» в Заинском районе, которую российское правительство утвердило в июне.