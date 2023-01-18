Правительство РФ отклонило законопроект об объявлении 31 декабря выходным днем

Правительство России не поддержало законопроект об установлении 31 декабря праздничным днем при сохранении остальных новогодних нерабочих дней, установленных Трудовым кодексом. Об этом сообщает ТАСС.

Еще 8 декабря 2020 года эту инициативу в Государственную Думу внесла фракция ЛДПР. Авторы документа выразили мнение, что в случаях, когда Новый год выпадает на рабочий день, рабочие функции многих организаций не выполняются в полном объеме, так как работники берут отгулы или даже оформляют отпуска, чтобы «подготовиться» к празднованию. В ноябре 2022 года стало известно, что законопроект все-таки собираются рассмотреть.

В пояснительной записке Правительства РФ сообщается, что в 2022 году 31 декабря выпало на выходной день и в 2023-м последний день старого года также окажется выходным.

В кабинете также напомнили, что ранее решения по переносу выходных в праздники уже принимались. К примеру, в 2018 году выходной день был перенесен с субботы, 29 декабря, на понедельник, 31 декабря.

«Таким образом, предлагаемое [решение] в настоящее время является избыточным», — подытожили в Правительстве.