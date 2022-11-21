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Ру Тат
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Общество
21 ноября 2022  11:28

Госдума планирует рассмотреть законопроект о выходном 31 декабря в ближайшее время

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В скором времени Госдума может рассмотреть законопроект, которым предполагается официально объявить 31 декабря выходным днем. Об этом РИА Новости сообщила член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. 

«Думаю, что в скором времени мы это рассмотрим», – сказала политик. 

Документ внесли в нижнюю палату парламента еще в 2020 году. В пояснительной записке авторы указывают: если 31-е число выпадает на будний день, то россияне зачастую берут отгулы или неоплачиваемые отпуска, чтобы подготовиться к празднованию Нового года. 

 

 

#выходные и праздничные дни #Общество #Госдума
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