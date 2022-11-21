Госдума планирует рассмотреть законопроект о выходном 31 декабря в ближайшее время

В скором времени Госдума может рассмотреть законопроект, которым предполагается официально объявить 31 декабря выходным днем. Об этом РИА Новости сообщила член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.

«Думаю, что в скором времени мы это рассмотрим», – сказала политик.

Документ внесли в нижнюю палату парламента еще в 2020 году. В пояснительной записке авторы указывают: если 31-е число выпадает на будний день, то россияне зачастую берут отгулы или неоплачиваемые отпуска, чтобы подготовиться к празднованию Нового года.