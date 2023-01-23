Стоимость строительства трассы М12 Москва – Казань оценили более чем в 901,5 млрд рублей

Сметная стоимость строительства платной трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань составит более чем 901,5 млрд рублей. Такая сумма обозначена в плане мероприятий по строительству и реконструкции дорог на 2023–2027 годы, утвержденном распоряжением Правительства России.

Из плана мероприятий следует, что скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань, входящая в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», будет введена в эксплуатацию в 2024 году. Ее протяженность составит 810 километров.

«Объем средств федерального бюджета, которые планируется направить на модернизацию, расширение и строительство автотрасс, составит более 5 трлн рублей. При этом общий объем финансирования плана с учетом средств из Фонда национального благосостояния, региональных бюджетов и внебюджетных источников превысит 13 трлн рублей», – говорится в документе.

В Правительстве РФ рассчитывают на то, что реализация мероприятий плана позволит улучшить состояние более 100 тыс. километров дорожной сети по всей стране.