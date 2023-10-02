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Правительство России направит еще 10 млрд рублей на льготные кредиты аграриям
Правительство России направит еще 10 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям. Об этом сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
«Один из ключевых инструментов поддержки агропромышленного комплекса – это льготное кредитование наших сельхозпроизводителей по ставке 5%. О необходимости своевременного финансирования аграриев говорил глава государства [Владимир Путин]», – сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что ранее на эти цели уже было выделено 45 млрд рублей. «Таким образом, всего это будет 55 млрд рублей, что позволит субсидировать в текущем году не менее 40 тыс. льготных кредитов», – отметил глава Правительства.
По его мнению, принятые решения помогут не только обслуживать действующие обязательства аграриев, но и реализовывать новые проекты, нарастить объемы производства сельскохозяйственного сырья, продовольствия, сохранить для граждан широкий выбор качественных российских продуктов.
Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2023 года. Напомним, на внеплановом заседании 15 августа совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу с 8,5 до 12% годовых, а на заседании 15 сентября – до 13%.
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