Правительство России направит еще 10 млрд рублей на льготные кредиты аграриям

Фото: © «Татар-информ»

Правительство России направит еще 10 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям. Об этом сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Один из ключевых инструментов поддержки агропромышленного комплекса – это льготное кредитование наших сельхозпроизводителей по ставке 5%. О необходимости своевременного финансирования аграриев говорил глава государства [Владимир Путин]», – сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что ранее на эти цели уже было выделено 45 млрд рублей. «Таким образом, всего это будет 55 млрд рублей, что позволит субсидировать в текущем году не менее 40 тыс. льготных кредитов», – отметил глава Правительства.

По его мнению, принятые решения помогут не только обслуживать действующие обязательства аграриев, но и реализовывать новые проекты, нарастить объемы производства сельскохозяйственного сырья, продовольствия, сохранить для граждан широкий выбор качественных российских продуктов.

Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2023 года. Напомним, на внеплановом заседании 15 августа совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу с 8,5 до 12% годовых, а на заседании 15 сентября – до 13%.