Правительство РФ направит более 9 млрд рублей на поддержку кинематографа

В 2022 году для поддержки отечественного кинематографа будет выделено свыше 9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«Как подчеркивал Президент, государство делает многое, чтобы российская киноиндустрия стала конкурентоспособной и отвечала требованиям времени. В федеральном бюджете на поддержку отрасли в текущем году предусмотрено свыше 9 млрд рублей», – сказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что в результате подробного обсуждения, правительство предусмотрело дополнительную финансовую помощь отечественнному кино в размере 5,5 млрд рублей. Эти средства будут использованы для съемки полнометражных фильмов для массовой аудитории и семейного просмотра, а также производства неигрового кино и короткометражных картин.

Мишустин выразил уверенность в том, что все новые российские картины найдут своего зрителя.

Кроме того, Премьер-министр напомнил о том, что поддержку от государства получат начинающие режиссеры, которые только заканчивают обучение в вузах.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал закон о полном финансировании фильмов российских режиссеров-дебютантов за счет государства, о чем сообщал «Татар-информ».