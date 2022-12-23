Правительство РФ направит 70 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми заболеваниями

Фонд «Круг добра» получит 70 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, сообщает Правительство России.

На эти средства маленьких пациентов обеспечат необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации, медицинской помощью, в частности в зарубежных клиниках.

Фонд помогает детям с диагнозами, при которых необходимо дорогостоящее лечение. С начала работы помощь получили около 5 тыс. ребят.

Напомним, что Президент России Владимир Путин поручил расширить полномочия «Круга добра», увеличив максимальный возраст пациентов с 18 до 19 лет.