Правительство РФ дополнительно выделит Татарстану средства на ремонт дорог

Правительство России направит дополнительные средства на развитие дорожной инфраструктуры девяти регионам страны. В числе получателей будет и Татарстан. Об этом сообщает сайт кабмина.

«Принятое решение поможет ускорить строительство в регионах, включая реконструкцию моста в Северной Осетии, сооружение Рпенского проезда во Владимире и путепровода через реку Инсар в Мордовии», – отметил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Строительство автодорог и мостов – часть работы по реализации государственной программы «Развитие транспортной системы», а также национального проекта «Безопасные качественные дороги», добавили в кабмине.

Ранее сообщалось, что в РТ отремонтировали участок автодороги Арск — Большая Атня — Кошлауч протяженностью около 1,5 километра.