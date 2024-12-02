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Общество 2 декабря 2024 12:25

Правительство РФ дополнительно выделит Татарстану средства на ремонт дорог

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Правительство РФ дополнительно выделит Татарстану средства на ремонт дорог

Правительство России направит дополнительные средства на развитие дорожной инфраструктуры девяти регионам страны. В числе получателей будет и Татарстан. Об этом сообщает сайт кабмина.

«Принятое решение поможет ускорить строительство в регионах, включая реконструкцию моста в Северной Осетии, сооружение Рпенского проезда во Владимире и путепровода через реку Инсар в Мордовии», – отметил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Строительство автодорог и мостов – часть работы по реализации государственной программы «Развитие транспортной системы», а также национального проекта «Безопасные качественные дороги», добавили в кабмине.

Ранее сообщалось, что в РТ отремонтировали участок автодороги Арск — Большая Атня — Кошлауч протяженностью около 1,5 километра.

#Реконструкция дорог #Татарстан
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