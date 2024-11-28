В Татарстане по нацпроекту отремонтирована дорога Арск — Большая Атня — Кошлауч

В Татарстане отремонтирован участок автодороги Арск — Большая Атня — Кошлауч протяженностью около 1,5 километра. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте проведены строительство монолитной трубы, устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси и верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Укреплены обочины, выполнено устройство бетонных перепадов и монолитных быстротоков», — отметили в министерстве.

Работы проведены в Арском районе республики на участке региональной автодороги с 0,0 км по 4,4 км.

Всего в этом году по нацпроекту отремонтированы региональные автомобильные дороги общей протяженностью 70,1 километра. На эти цели было выделено 2,2 млрд рублей. Работы завершены на всех 53 объектах.

Национальные проекты в их нынешнем виде были запущены в России в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. С 2025 года начнется реализация новых нацпроектов.