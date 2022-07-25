Правительство рассмотрит законопроект о дистанционной продаже рецептурных лекарств

Законопроект о дистанционной продаже рецептурных лекарств Правительство России планирует рассмотреть на своем заседании в четверг, 28 июля. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами кабинета, сообщает ТАСС.

«Данный законопроект по поручению Правительства Министерство здравоохранения взяло в разработку. На прошлой неделе был полностью текст отработан, выверен и внесен в Правительство. В четверг планируется рассмотрение на заседании Правительства для внесения в Государственную Думу», — доложил руководитель ведомства.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заверила главу государства, что законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента.

Ранее Голикова рассказала, что законопроект о торговле лекарственными препаратами в дистанционном режиме подготовлен и что он включает положения о запрете распространения ряда лекарств таким способом.

Кроме того, как сообщал «Татар-информ», на совещании членов Правительства с Президентом вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что к концу 2023 года Россия обеспечит четверть мировых потребностей в неоне.