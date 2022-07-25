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Ру Тат
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Официальная хроника
25 июля 2022  20:33

Мантуров: К концу 2023 года Россия обеспечит четверть мировых потребностей в неоне

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Министр промышленности РФ Денис Мантуров доложил Президенту Владимиру Путину о запуске нового комплекса по выработке высокочистых газов на площадке МГТУ им. Баумана. Об этом сообщается в телеграм-канале федерального Кабмина. 

«На базе МГТУ им. Баумана мы запустили в работу комплекс по выработке высокочистого неона. Этот газ является действительно критически важным для производства мировых микроэлектронных фабрик», — рассказал министр.

Он отметил, что коллектив института реализовал проект всего за 3,5 месяца. Новые мощности используют российское сырье, вырабатываемые на воздухоразделительных установках металлургических предприятий.

На площадке МГТУ планируется изначально вырабатывать порядка 70 тыс. кубометров неона в год — это 10% глобального рынка. К 2023 году производство вырастет до 180 тыс. кубометров, и новая площадка сможет обеспечить четверть мировых потребностей.

#Владимир Путин #Денис Мантуров
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