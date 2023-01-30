Правительство России расширило льготную ипотеку для IT-специалистов

Правительство России продолжает совершенствовать условия льготной ипотеки для отечественных IT-специалистов. Теперь ей смогут воспользоваться работники всех компаний в сфере информационных технологий, имеющих госаккредитацию, а не только получатели налоговых льгот, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Жилищные кредиты по этой программе станут доступны для сотрудников всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет», – приводит его слова пресс-служба Кабмина.

Мишустин также сообщил о смягчении требований по минимальной зарплате для получения льготного жилищного кредита. Доходы специалиста будут учитываться не только с основного места работы, но и по совместительству. В городах-миллионниках зарплата таких работников должна была составлять не менее 150 тыс. рублей, теперь минимальная сумма дохода для получения ипотеки понизилась до 120 тыс. рублей в месяц. В остальных населенных пунктах она снизилась со 100 до 70 тыс. рублей. При этом требования к минимальному заработку для айтишников в Москве, останутся прежними – не менее 150 тыс. рублей в месяц.

Указ о предоставлении льготных кредитов, субсидий и снижений налогов организациям, работающим в области информационных технологий, Президент РФ Владимир Путин подписал в марте 2022 года. Он поручил оказать максимальную поддержку IT-сфере, так как она в условиях внешних ограничений играет важную роль для обеспечения технологического сувернитета страны.