Организациям Татарстана, развивающим IT-технологии, предоставят финансовую поддержку

Организациям, работающим в области информационных технологий, будет оказана финансовая поддержка в виде льготных кредитов, субсидий и снижения налогов. Соответствующий указ подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, будут выдаваться гранты для создания перспективных разработок в области информационных технологий, улучшения жилищных условий работников IT-компаний и повышения их заработной платы, предоставления льготных кредитов, а также обеспечения налоговых льгот и преференций.

Кроме того, работникам таких фирм младше 27 лет на период работы в них будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу.