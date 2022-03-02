Организациям Татарстана, развивающим IT-технологии, предоставят финансовую поддержку
Организациям, работающим в области информационных технологий, будет оказана финансовая поддержка в виде льготных кредитов, субсидий и снижения налогов. Соответствующий указ подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, будут выдаваться гранты для создания перспективных разработок в области информационных технологий, улучшения жилищных условий работников IT-компаний и повышения их заработной платы, предоставления льготных кредитов, а также обеспечения налоговых льгот и преференций.
Кроме того, работникам таких фирм младше 27 лет на период работы в них будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу.