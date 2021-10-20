Правительство предложило выплатить гранты малому бизнесу в размере 1 МРОТ на 1 занятого

Правительство России разработало набор мер для поддержки бизнеса из-за нерабочих дней в октябре-ноябре.

В частности, по аналогии с весной прошлого года предлагается единовременно выплатить гранты предприятиям малого и среднего бизнеса в объеме 1 МРОТ на одного занятого.

«Это потребует около 27 млрд рублей, охват составит порядка 2 млн человек. Соответственно, это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях. Технически схема выплаты таких грантов отработана», - сообщил на совещании с членами Правительства РФ первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

По его словам, назначать гранты планируется по заявительному принципу. Подать заявление можно будет с 1 ноября по 15 декабря. Сами выплаты будут производиться с 15 ноября до 31 декабря. Начиная с 15 ноября выплаты будут производиться через 8 рабочих дней после поступления заявления.

Такая мера поддержки предусмотрена для предприятий спорта, гостиничного бизнеса, общепита, в сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин поддержал предложение Правительства РФ о введении на территории страны нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября включительно.