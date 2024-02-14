Правительство поддержит проекты создания портов для яхтенного туризма в регионах

В 2024 году российские регионы, которые планируют создать либо реконструировать порты для развития яхтенного и круизного туризма, смогут получить субсидии. Об этом со ссылкой на изменения в госпрограмме «Развитие туризма» сообщает ТАСС.

Конкурсный отбор проведет Министерство строительства России. Оно же займется определением размера будущей поддержки. Полученные средства регионы смогут направить не только на строительство марин, но и разработку документации, дноуглубление либо создание необходимой инфраструктуры.

Напомним, что марина полного цикла появится в Татарстане. На проект туристической территории, получивший название «Казань марина», направят 15,5 млрд рублей, из которых 5,5 млрд пойдут на строительство инженерной инфраструктуры. Как рассказал во время визита в Казань вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, в реализации проекта планируется меры поддержки национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Подробнее о проекте ранее сообщал «Татар-информ».

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.