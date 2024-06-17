Правительство поддержало высылку находящихся в РФ без оснований иностранцев

Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий высылку иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабинета.

Ранее, в мае, Правительство поддержало внесенный в апреле законопроект о праве полиции выдворять иностранцев без суда, но потребовало от парламентариев доработать его.

Теперь же Комитет Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал депутатам принять инициативу в первом чтении, ее могут рассмотреть на пленарном заседании нижней палаты Федерального Собрания уже завтра, 18 июня.

В случае принятия новеллы иностранец, не имеющий права пребывать в РФ, будет считаться находящимся в режиме высылки со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц. Порядок применения нового режима установит Министерство внутренних дел.

Кроме того, полицейские получат право входить (при условии предъявления служебного удостоверения) в жилые и иные помещения, где проживает или фактически находится иностранный гражданин в режиме высылки, а также запрашивать у государственных органов и властей иностранных государств информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля.

Правоохранители также смогут следить за иностранцами в режиме высылки и содействующими им физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств.

Помимо этого, находящиеся в режиме высылки иностранные граждане не смогут приобретать недвижимость, транспортные средства, самоходные машины и иные виды техники, открывать счета в банках и вступать в брак. Законопроектом предусмотрены и другие ограничительные меры.

В случае принятия новеллы она вступит в силу в течение 90 дней после ее официального опубликования.