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Правительство РФ поддержало проект о праве полиции выдворять иностранцев
Правительство РФ одобрило законопроект, наделяющий органы внутренних дел правом принимать решения об административном выдворении иностранных граждан из России. Однако поддержка кабинета министров обусловлена необходимостью доработки документа с учетом ряда замечаний, сообщает РИА Новости.
Инициатива была внесена в Госдуму в апреле 2024 года группой депутатов. Законопроект направлен на повышение эффективности миграционной политики и предлагает сократить максимальный срок пребывания иностранцев на территории РФ до 90 дней в течение каждого календарного года.
В отзыве правительства подчеркивается, что при условии внесения поправок и устранения замечаний, указанных в документе, кабинет министров поддерживает принятие законопроекта.
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