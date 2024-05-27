Правительство РФ поддержало проект о праве полиции выдворять иностранцев

Правительство РФ одобрило законопроект, наделяющий органы внутренних дел правом принимать решения об административном выдворении иностранных граждан из России. Однако поддержка кабинета министров обусловлена необходимостью доработки документа с учетом ряда замечаний, сообщает РИА Новости.

Инициатива была внесена в Госдуму в апреле 2024 года группой депутатов. Законопроект направлен на повышение эффективности миграционной политики и предлагает сократить максимальный срок пребывания иностранцев на территории РФ до 90 дней в течение каждого календарного года.

В отзыве правительства подчеркивается, что при условии внесения поправок и устранения замечаний, указанных в документе, кабинет министров поддерживает принятие законопроекта.